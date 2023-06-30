Захід дає Україні зброю для захисту, а не поглиблення конфлікту, - США в ООН

Російська Федерація у четвер, 29 червня, ініціювала засідання Ради Безпеки ООН для обговорення питань щодо постачання західними країни зброї для Україні. Росіяни заявили, що військова допомога, нібито, поглиблює конфлікт.

Заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд заявив, що ця зброя не продовжує конфлікт, відповідальність за який несе тільки Кремль, а дозволяє захистити мирних українців та запобігти подальшій жорстокості.

"Сполучені Штати та понад 50 держав-членів відгукнулися на заклик України підтримати її захист від російської агресії. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки знадобиться",- зазначив Вуд.

Він додав, що надто знайомий потік брехливих звинувачень з боку РФ є лише черговою демонстрацією того, що Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії.

Радбез ООН

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що склад постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй із правом вето необхідно розширити. Зокрема, до нього мають увійти Індія, Бразилія, Німеччина, Японія та країни Африки. З його слів, це зробить російський влип менш значущим.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН, 23 червня, порівняв путінський режим з раком.