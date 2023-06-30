RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запад дает Украине оружие для защиты, а не усугубления конфликта, - США в ООН

Фото: заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд (usmission.gov)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки во время заседания Совета Безопасности ООН ответили на российскую риторику по поставкам странами Запада оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН.

Российская Федерация в четверг, 29 июня, инициировала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов по поставкам западными странами оружия для Украины. Россияне заявили, что военная помощь, якобы, усугубляет конфликт.

Заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что это оружие не продолжает конфликт, ответственность за который несет только Кремль, а позволяет защитить мирных украинцев и предотвратить дальнейшую жестокость.

"Соединенные Штаты и более 50 государств-членов откликнулись на призыв Украины поддержать ее защиту от российской агрессии. И мы будем продолжать это делать столько, сколько понадобится", - отметил Вуд.

Он добавил, что слишком знакомый поток лживых обвинений со стороны РФ является очередной демонстрацией того, что Путин не заинтересован в содержательной дипломатии.

Совбез ООН

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что состав постоянных членов Совбеза Организации Объединенных Наций с правом вето необходимо расширить. В частности, в него должны войти Индия, Бразилия, Германия, Япония и страны Африки. По его словам, это сделает российский влип менее значимым.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН, 23 июня, сравнил путинский режим с раком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины