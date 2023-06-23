Кислиця в Радбезі ООН порівняв путінський режим з раком
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порівняв путінський режим з раком, що поширює із бункера метастази по всьому світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сергія Кислиці під час засідання Радбезу ООН.
Кислиця нагадав, що у своїй вчорашній промові в Парижі Генсек ООН Антоніу Гутерріш сказав, що у 2023 році понад 750 млн людей не мають достатньо їжі. За його словами, пандемія COVID-19 і російське вторгнення в Україну погіршили ситуацію.
"Насправді Росія гірша від COVID-19. Путінський режим - це рак. І світ не може бути сильним і здоровим, коли його клітини продовжують поширюватися з його бункера і формувати нові пухлини по всьому світу, і насправді в Раді Безпеки, у цій залі теж", - наголосив представник України.
За словами Кислиці, "його (режим Путіна - ред.) слід видалити до того, як він пошириться далі по вашій крові й уб'є вас".
"Вибір за вами, пані та панове. Обирайте життя", - додав постпред.
Засідання Радбезу ООН
У п'ятницю, 23 червня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй під час чергового засідання обговорювала загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.
Збори ініціювали Сполучені Штати Америки та Албанія. У розкладі засідань Радбезу питання назвали "підтримання миру та безпеки України".
Від ООН виступила заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Вона надала оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні.
Також під час засідання США закликали Радбез ООН тиснути на Росію для продовження "зернової угоди". Вона зазначила, що чим довше триватиме війна, тим більше страждатиме український народ, а також увесь світ.
Окрім того, США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.
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