Склад Радбезу ООН має бути збільшений удвічі, - голова МЗС Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У своїй промові, яку глава МЗС Британії назвав першою за 30 років, яка схвалила глобальну багатосторонню систему, він сказав, що уважно вислухав лідерів глобального півдня і що вони відчувають, що заможні країни "накопичують владу та нехтують своїми обов’язками".

"Голос найбідніших і найбільш уразливих країн має бути почутим у багатосторонній системі. Голос бідних не завжди чують. Навіть з питань, які їх безпосередньо стосуються", – сказав міністр закордонних справ.

Джеймс Клеверлі зазначив, що хоче бачити постійне представництво Африки в G20 і щоб членство в Раді безпеки було розширено на Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та африканські країни. Він вважає, що це зробить російське право вето "менш значущим".

"Жорстоке вторгнення Росії в Україну є продуманим нападом на статут ООН і на центральні принципи міжнародного порядку, який був розроблений, перш за все, щоб покласти край усім спробам завоювання та анексії".

Засідання Радбезу ООН

Сполучені Штати Америки та Албанія ініціювали засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, у п'ятницю 23 червня, для обговорення загрози теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на цьому засіданні порівняв путінський режим з раком, що поширює із бункера метастази по всьому світу.