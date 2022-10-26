Захід більше не має виключати членство України в НАТО, - глава MSC

Західні країни більше не повинні виключати членство України в НАТО, оскільки Росія змінила правила гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістофа Хойгена, якого цитує RND .

Зокрема, за його словами, ситуація зі вступом України до НАТО змінилася після того, як президент Росії Володимир Путін побічно погрожував застосуванням ядерної зброї, заявивши про готовність застосовувати всі доступні засоби.

Він також зазначив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наклала вето на перспективу вступу України, але саме Путін змінив правила гри.

"Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні. Але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО", - додав Хойсген.