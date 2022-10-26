UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захід більше не має виключати членство України в НАТО, - глава MSC

Фото: голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген (securityconference.org)
Автор: Артем Горовенко

Західні країни більше не повинні виключати членство України в НАТО, оскільки Росія змінила правила гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістофа Хойгена, якого цитує RND .

Зокрема, за його словами, ситуація зі вступом України до НАТО змінилася після того, як президент Росії Володимир Путін побічно погрожував застосуванням ядерної зброї, заявивши про готовність застосовувати всі доступні засоби.

Він також зазначив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наклала вето на перспективу вступу України, але саме Путін змінив правила гри.

"Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні. Але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО", - додав Хойсген.

Нагадаємо, наприкінці вересня після того, як Російська Федерація провела "референдуми" та незаконно анексувала окуповані області України, президент Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО.

Частина союзників рішуче підтримує Україну на шляху до альянсу. Наприклад, Литва вважає, що НАТО без неї не матиме сенсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО