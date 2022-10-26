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Запад больше не должен исключать членство Украины в НАТО, - глава MSC

Фото: глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (securityconference.org)
Автор: Артем Горовенко

Западные страны больше не должны исключать членство Украины в НАТО, поскольку Россия изменила правила игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристофа Хойгена, которого цитирует RND.

В частности, по его словам, ситуация с вступлением Украины в НАТО изменилась после того, как президент России Владимир Путин косвенно угрожал применением ядерного оружия, заявив о готовности применять все доступные средства.

Он также отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель наложила вето на перспективу вступления Украины, но именно Путин изменил правила игры.

"Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине. Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", - добавил Хойсген.

Напомним, в конце сентября после того, как Российская Федерация провела "референдумы" и незаконно аннексировала оккупированные области Украины, президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО.

Часть союзников решительно поддерживает Украину на пути в альянс. Например, Литва считает, что НАТО без нее не будет иметь смысла.

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