Запад больше не должен исключать членство Украины в НАТО, - глава MSC

Западные страны больше не должны исключать членство Украины в НАТО, поскольку Россия изменила правила игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристофа Хойгена, которого цитирует RND .

В частности, по его словам, ситуация с вступлением Украины в НАТО изменилась после того, как президент России Владимир Путин косвенно угрожал применением ядерного оружия, заявив о готовности применять все доступные средства.

Он также отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель наложила вето на перспективу вступления Украины, но именно Путин изменил правила игры.

"Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине. Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", - добавил Хойсген.