Захарова пригрозила Німеччині за закриття "Русского дома" в Берліні

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Німеччина отримає "гідну відповідь" за рішення закрити "Русский дом" у Берліні та генеральне консульство РФ у Бонні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Через що виникло рішення Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив ці заходи як відповідь на гібридну атаку Росії - приводом стала історія з дроном, начиненим вибухівкою, який минулого місяця виявили поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле".
Окрім закриття консульства й "Русского дома", німецька сторона також анонсувала розширення санкційних списків ЄС новими особами.
Що заявила Захарова
"І "Русский дом", і наше генеральне консульство в Бонні давно не давали спокою правлячій верхівці. Тепер придумали привід. Ну що ж - отримають гідну відповідь", - заявила речниця МЗС Росії.
За її словами, Берлін вкотре пішов на загострення двосторонніх відносин "під абсолютно надуманим і вигаданим приводом", а жодних переконливих доказів причетності Росії наведено не було.
Захарова також звинуватила саму Німеччину в "розпалюванні українського конфлікту" та "участі в терактах проти мирних жителів", додавши, що Москва відповість на всі "антиросійські рішення".
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.
Пізніше Die Zeit повідомило, що FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака - там, де розташовані паливні баки. Це означає, що атака була цілеспрямованою, а не просто "попередженням".
Крім того, 25 серпня німецькі правоохоронці виявили ще один безпілотник із вибухівкою, який, імовірно, також використовували під час атаки на Ан-124 в аеропорту.