Захарова пригрозила Німеччині за закриття "Русского дома" в Берліні

Через що виникло рішення Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив ці заходи як відповідь на гібридну атаку Росії - приводом стала історія з дроном, начиненим вибухівкою, який минулого місяця виявили поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Окрім закриття консульства й "Русского дома", німецька сторона також анонсувала розширення санкційних списків ЄС новими особами.

Що заявила Захарова

"І "Русский дом", і наше генеральне консульство в Бонні давно не давали спокою правлячій верхівці. Тепер придумали привід. Ну що ж - отримають гідну відповідь", - заявила речниця МЗС Росії.

За її словами, Берлін вкотре пішов на загострення двосторонніх відносин "під абсолютно надуманим і вигаданим приводом", а жодних переконливих доказів причетності Росії наведено не було.

Захарова також звинуватила саму Німеччину в "розпалюванні українського конфлікту" та "участі в терактах проти мирних жителів", додавши, що Москва відповість на всі "антиросійські рішення".