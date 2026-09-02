Захарова пригрозила Германии за закрытие "Русского дома" в Берлине

Из-за возникшего решения Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль объявил эти меры как ответ на гибридную атаку России - поводом стала история с дроном, начиненным взрывчаткой, который в прошлом месяце обнаружили вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Помимо закрытия консульства и "Русского дома", немецкая сторона также анонсировала расширение санкционных списков ЕС новыми лицами.

Что заявила Захарова

"И "Русский дом", и наше генеральное консульство в Бонне давно не давали покоя правящей верхушке. Теперь придумали повод. Ну что ж - получат достойный ответ", - заявила спикер МИД России.

По ее словам, Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений "под совершенно надуманным и вымышленным поводом", а никаких убедительных доказательств причастности России не было приведено.

Захарова также обвинила саму Германию в "разжигании украинского конфликта" и "участии в терактах против мирных жителей", добавив, что Москва ответит на все "антироссийские решения".