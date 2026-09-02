RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Захарова пригрозила Германии за закрытие "Русского дома" в Берлине

03:08 02.09.2026 Ср
2 мин
Причиной стала атака дрона со взрывчаткой в немецком аэропорту
aimg Екатерина Коваль
Фото: спикер российского МИД Мария Захарова (Getty Images)

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит "достойный ответ" за решение закрыть "Русский дом" в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Из-за возникшего решения Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль объявил эти меры как ответ на гибридную атаку России - поводом стала история с дроном, начиненным взрывчаткой, который в прошлом месяце обнаружили вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Помимо закрытия консульства и "Русского дома", немецкая сторона также анонсировала расширение санкционных списков ЕС новыми лицами.

Что заявила Захарова

"И "Русский дом", и наше генеральное консульство в Бонне давно не давали покоя правящей верхушке. Теперь придумали повод. Ну что ж - получат достойный ответ", - заявила спикер МИД России.

По ее словам, Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений "под совершенно надуманным и вымышленным поводом", а никаких убедительных доказательств причастности России не было приведено.

Захарова также обвинила саму Германию в "разжигании украинского конфликта" и "участии в терактах против мирных жителей", добавив, что Москва ответит на все "антироссийские решения".

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.

Позже Die Zeit сообщило, что FPV-дрон попал в самую уязвимую часть крыла самолета- там, где расположены топливные баки. Это означает, что атака была целенаправленной, а не просто "предупреждением".

Кроме того, 25 августа немецкие стражи порядка обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой, который, предположительно, также использовали при атаке на Ан-124 в аэропорту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД РФМария Захарова