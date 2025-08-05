Загубили речі в метро? Що робити та куди звертатися, щоб повернути

Парасолі, рюкзаки, гаджети, документи й навіть номерні знаки автомобілів - усе це щодня гублять пасажири в столичному метрополітені. Втрачені речі можна знайти в бюро знахідок.
РБК-Україна із посиланням на КП "Київський метрополітен" розповідає, як працює бюро знахідок і що робити, якщо загубили чи знайшли річ.
Бюро знахідок розміщується на станції метро "Дорогожичі" та працює за графіком:
Загублені речі зберігаються до 6 місяців, після чого списуються відповідно до законодавства. А знайдені документи передаються поліції.
Якщо ви загубили щось у метро, потрібно зателефонувати за номером: (044) 238-43-13 та повідомити:
У випадку, якщо ви знайшли чужу річ на станції - зверніться до чергового або поліції. Якщо виявили знахідку у поїзді - використайте переговорний пристрій "Пасажир-Машиніст".
Не відкривайте залишені пакунки чи сумки самостійно - це може бути небезпечно.
У КП "Київський метрополітен" зазначають, що серед буденних згуб, як-от парасолі чи сумки, трапляються й дуже неочікувані речі:
У метрополітені закликають пасажирів бути уважними та не залишати свої речі в поїздах і на станціях.
Нагадаємо, якщо у вас впала річ на колії в метро - ніколи не спускайтеся за нею самостійно. Це смертельно небезпечно. Зверніться до працівника станції або скористайтеся кнопкою тривожного зв’язку на платформі - річ дістануть без загрози для вашого життя.
РБК-Україна писало, з якою частотою курсують поїзди метро у Києві в будні та вихідні: у години пік - кожні 2-4 хвилини, у міжпіковий час та на вихідних - до 7 хвилин. Також писали про графік першого й останнього поїзда на кожній лінії, години роботи вестибюлів і нагадали, як метро функціонує під час повітряної тривоги.
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