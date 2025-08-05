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Потеряли вещи в метро? Что делать и куда обращаться, чтобы вернуть

Фото: Что делать, если потеряли вещи в метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Зонты, рюкзаки, гаджеты, документы и даже номерные знаки автомобилей - все это ежедневно теряют пассажиры в столичном метрополитене. Потерянные вещи можно найти в бюро находок.

РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" рассказывает, как работает бюро находок и что делать, если потеряли или нашли вещь.

Где искать утерянное

Бюро находок размещается на станции метро "Дорогожичи" и работает по графику:

  • понедельник - четверг - с 08:00 до 17:00,
  • пятница - с 08:00 до 15:45,
  • суббота и воскресенье - выходные,
  • перерыв - с 12:00 до 12:45.

Утерянные вещи хранятся до 6 месяцев, после чего списываются в соответствии с законодательством. А найденные документы передаются полиции.

Как проверить, нашлась ли ваша вещь

Если вы потеряли что-то в метро, нужно позвонить по телефону: (044) 238-43-13 и сообщить:

  • описание предмета (вид, цвет, содержимое);
  • приблизительную станцию, где могли потерять вещь;
  • дату и время поездки.

Что делать, если нашли чужую вещь

В случае, если вы нашли чужую вещь на станции - обратитесь к дежурному или полиции. Если обнаружили находку в поезде - используйте переговорное устройство "Пассажир-Машинист".

Не открывайте оставленные пакеты или сумки самостоятельно - это может быть опасно.

Топ необычных находок киевского метро

В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что среди обычных потерь, например зонты или сумки, случаются и очень неожиданные вещи:

  • самокат,
  • граммофон,
  • костыль,
  • цыганское золото,
  • номерные знаки автомобилей.

В метрополитене призывают пассажиров быть внимательными и не оставлять свои вещи в поездах и на станциях.

Напомним, если у вас упала вещь на рельсы в метро - никогда не спускайтесь за ней самостоятельно. Это смертельно опасно. Обратитесь к работнику станции или воспользуйтесь кнопкой тревожной связи на платформе - вещь достанут без угрозы для вашей жизни.

РБК-Украина писало, с какой частотой курсируют поезда метро в Киеве в будни и выходные: в часы пик - каждые 2-4 минуты, в межпиковое время и на выходных - до 7 минут. Также писали о графике первого и последнего поезда на каждой линии, часах работы вестибюлей и напомнили, как метро функционирует во время воздушной тревоги.

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