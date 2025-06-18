Ця порада врятує життя: як безпечно дістати речі, що впали на рейки

Метро. Година пік. Ви стоїте неподалік краю платформи з телефоном у руці - і раптом хтось випадково штовхає вас, і телефон летить прямо на рейки. Що робити в такій ситуації?

РБК-Україна пояснює, як повернути загублену річ без ризику для життя.

Не ризикуйте: звертайтесь до персоналу метро

Найперше правило - ніколи не спускайтесь на рейки і не біжіть у тунель. Це смертельно небезпечно.

Якщо річ упала на колії, повідомте про це будь-якому працівнику метрополітену, якого бачите на платформі: черговому, машиністу, охоронцю чи поліцейському.

Якщо нікого поруч немає - скористайтеся колонкою екстреного зв’язку, яка розташована в центрі платформи, якщо вона є.

Дочекайтеся чергового зі спеціальними інструментами - ізолювальними щипцями, якими він спробує витягти предмет. Ризикувати власним життям заради речі точно не варто - краще довірити це фахівцям.

Коли доведеться чекати до ночі

Якщо річ впала між рейками або далеко від краю, її неможливо дістати одразу. У такому разі предмет не чіпають до ночі, коли зупиняють рух поїздів для технічного обслуговування.

Працівники метро запишуть ваші контактні дані і дістануть загублене під час нічної зміни. Вранці річ можна буде забрати в бюро знахідок або на станції.

Проте знімати напругу з контактної рейки заради дрібниці не будуть. Найкраще одразу уточнити, де і коли саме можна буде повернути свою річ.

Метро - небезпечне місце, де треба бути особливо уважним (фото: Pexels)

Що робити, якщо впала велика річ

Якщо на рейки впала велика річ - наприклад, сумка, самокат або велосипед, - яка може загрожувати руху поїзда, дійте рішуче. Пройдіть платформою назустріч поїзду й дайте машиністу сигнал зупинки: обертайте рукою по колу.

Бажано мати при собі увімкнений ліхтарик, щоб сигнал було видно здалеку. У ідеальному випадку поїзд зупиниться до місця падіння предмета.

Потім енергопостачання буде відключено, і співробітники зможуть безпечно дістати річ. Така ситуація потребує швидкої реакції та чіткого розуміння того, як діють сигнали екстреної зупинки.