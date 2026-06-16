Загубили або вкрали закордонний паспорт: у ДМС пояснили, як швидко оформити новий

Втрата закордонного паспорта може зіпсувати відпустку, відрядження чи підготовку до поїздки за кордон. Однак документ можна оперативно відновити. Для цього потрібно звернутися до відповідної установи та підготувати пакет документів.
РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України розповідає, що робити у разі втрати або викрадення закордонного паспорта та як оформити новий документ.
Головне:
У разі втрати або викрадення паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно особисто подати заяву на оформлення нового документа.
Зробити це можна в одній із таких установ:
У ДМС наголошують, що для відновлення документа особиста присутність заявника є обов'язковою.
Для оформлення нового закордонного паспорта замість втраченого або викраденого необхідно підготувати:
Для дітей до 14 років додатково подається свідоцтво про народження або інший документ, який підтверджує факт народження.
Якщо документи подає законний представник, необхідно надати документ, що посвідчує його особу, а також підтвердження відповідних повноважень.
Якщо закордонний паспорт був саме викрадений, а не загублений, до пакета документів потрібно додати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).
Для цього спочатку слід звернутися до правоохоронних органів та повідомити про крадіжку документа.
Для дітей віком до 12 років, а також осіб, які через стан здоров'я не можуть самостійно пересуватися та потребують термінового лікування за кордоном, дозволяється подати одну фотокартку розміром 10х15 см для подальшого сканування та внесення цифрового зображення до документа.
Громадяни України, які постійно проживають за кордоном і втратили закордонний паспорт під час перебування в Україні, також можуть оформити новий документ.
Для цього необхідно надати документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
Законодавство не встановлює конкретного терміну, протягом якого потрібно звернутися після втрати паспорта. Однак у ДМС радять не зволікати з оформленням нового документа, особливо якщо найближчим часом планується поїздка за кордон.
Також у разі втрати паспорта варто якнайшвидше повідомити про це відповідні органи, щоб унеможливити використання документа сторонніми особами.
Зазначимо, через регулярні російські атаки на Київ в Україні можливі затримки з виготовленням і видачею закордонних паспортів та інших документів. Під час повітряних тривог поліграфкомбінат "Україна" призупиняє роботу та евакуює персонал, що впливає на терміни виробництва.
Також РБК-Україна розповідало, в яких випадках паспорт громадянина України необхідно обов’язково замінити. Підставою для обміну є пошкодження документа, через які неможливо встановити особу власника, прочитати основні дані або перевірити реквізити. Для ID-карток заміна потрібна у разі пошкодження електронного носія чи неможливості зчитування інформації.