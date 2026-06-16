Потеряли или украли загранпаспорт: в ГМС объяснили, как быстро оформить новый

Потеря загранпаспорта может испортить отпуск, командировку или подготовку к поездке за границу. Однако документ можно оперативно восстановить. Для этого необходимо обратиться в соответствующее учреждение и подготовить пакет документов.
РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины рассказывает, что делать в случае утери или кражи загранпаспорта и как оформить новый документ.
Главное:
В случае утери или кражи паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо лично подать заявление на оформление нового документа.
Сделать это можно в одном из следующих учреждений:
В ГМС подчеркивают, что для восстановления документа личное присутствие заявителя является обязательным.
Для оформления нового заграничного паспорта вместо утерянного или похищенного необходимо подготовить:
Для детей до 14 лет дополнительно подается свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий факт рождения.
Если документы подает законный представитель, необходимо предоставить документ, удостоверяющий его личность, а также подтверждение соответствующих полномочий.
Если заграничный паспорт был именно похищен, а не утерян, к пакету документов необходимо приложить выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).
Для этого сначала следует обратиться в правоохранительные органы и сообщить о краже документа.
Для детей в возрасте до 12 лет, а также лиц, которые из-за состояния здоровья не могут самостоятельно передвигаться и нуждаются в срочном лечении за рубежом, разрешается подать одну фотографию размером 10х15 см для последующего сканирования и внесения цифрового изображения в документ.
Граждане Украины, постоянно проживающие за рубежом и утратившие загранпаспорт во время пребывания в Украине, также могут оформить новый документ.
Для этого необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.
Законодательство не устанавливает конкретного срока, в течение которого необходимо обратиться после утери паспорта. Однако в ГМС советуют не затягивать с оформлением нового документа, особенно если в ближайшее время планируется поездка за границу.
Также в случае утери паспорта следует как можно скорее сообщить об этом в соответствующие органы, чтобы исключить возможность использования документа посторонними лицами.
Отметим, что из-за регулярных российских атак на Киев в Украине возможны задержки с изготовлением и выдачей загранпаспортов и других документов. Во время воздушных тревог полиграфкомбинат "Украина" приостанавливает работу и эвакуирует персонал, что сказывается на сроках производства.
Также РБК-Украина рассказывало, в каких случаях паспорт гражданина Украины необходимо обязательно заменить. Основанием для замены являются повреждения документа, из-за которых невозможно установить личность владельца, прочитать основные данные или проверить реквизиты. Для ID-карт замена требуется в случае повреждения электронного носителя или невозможности считывания информации.