Потеряли или украли загранпаспорт: в ГМС объяснили, как быстро оформить новый

Главное: Куда обращаться: Оформить новый паспорт можно в территориальном отделении ГМС, ЦНАП или в центрах "Паспортный сервис".

Оформить новый паспорт можно в территориальном отделении ГМС, ЦНАП или в центрах "Паспортный сервис". Базовый пакет документов: Для восстановления необходимы паспорт гражданина Украины (с 14 лет), копия утерянного загранпаспорта (при наличии), квитанция об уплате сбора и заявление в произвольной форме об утере документа.

Для восстановления необходимы паспорт гражданина Украины (с 14 лет), копия утерянного загранпаспорта (при наличии), квитанция об уплате сбора и заявление в произвольной форме об утере документа. Если паспорт был похищен: В первую очередь необходимо обратиться в полицию с заявлением о краже.

В первую очередь необходимо обратиться в полицию с заявлением о краже. Особые правила: Для детей до 12 лет или людей, которые по состоянию здоровья нуждаются в срочном лечении за рубежом и не могут передвигаться, разрешено принести фотографию размером 10х15 см для сканирования.

Для детей до 12 лет или людей, которые по состоянию здоровья нуждаются в срочном лечении за рубежом и не могут передвигаться, разрешено принести фотографию размером 10х15 см для сканирования. Сроки: Конкретных сроков для обращения закон не устанавливает.

Куда обращаться, если потеряли заграничный паспорт

В случае утери или кражи паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо лично подать заявление на оформление нового документа.

Сделать это можно в одном из следующих учреждений:

в территориальном подразделении Государственной миграционной службы Украины;

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

центре обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В ГМС подчеркивают, что для восстановления документа личное присутствие заявителя является обязательным.

Какие документы необходимо подать

Для оформления нового заграничного паспорта вместо утерянного или похищенного необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины (для лиц от 14 лет);

документы об уплате административного сбора или документ об освобождении от его уплаты;

заявление об утере или краже паспорта в произвольной форме;

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или его копию;

информацию о ранее оформленных документах на имя заявителя.

Для детей до 14 лет дополнительно подается свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий факт рождения.

Если документы подает законный представитель, необходимо предоставить документ, удостоверяющий его личность, а также подтверждение соответствующих полномочий.

Что делать, если паспорт был похищен

Если заграничный паспорт был именно похищен, а не утерян, к пакету документов необходимо приложить выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).

Для этого сначала следует обратиться в правоохранительные органы и сообщить о краже документа.

Особые правила для детей

Для детей в возрасте до 12 лет, а также лиц, которые из-за состояния здоровья не могут самостоятельно передвигаться и нуждаются в срочном лечении за рубежом, разрешается подать одну фотографию размером 10х15 см для последующего сканирования и внесения цифрового изображения в документ.

Что делать украинцам, постоянно проживающим за рубежом

Граждане Украины, постоянно проживающие за рубежом и утратившие загранпаспорт во время пребывания в Украине, также могут оформить новый документ.

Для этого необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

Сколько времени дается на восстановление документа

Законодательство не устанавливает конкретного срока, в течение которого необходимо обратиться после утери паспорта. Однако в ГМС советуют не затягивать с оформлением нового документа, особенно если в ближайшее время планируется поездка за границу.

Также в случае утери паспорта следует как можно скорее сообщить об этом в соответствующие органы, чтобы исключить возможность использования документа посторонними лицами.