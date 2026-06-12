Закордонний паспорт доведеться чекати довше, українців попередили про затримки

В Україні можливі тимчасові затримки з виготовлення та видачі закордонних паспортів та інших паспортних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліграфкомбінат "Україна" у Facebook .

Чому затримують видачу закордонних паспортів

Як зазначається в повідомленні, головною причиною зміщення термінів є постійні комбіновані атаки Росії на Київ із застосуванням дронів і балістичних ракет.

Через надзвичайні загрози підприємство змушене зупиняти виробничі процеси під час повітряних тривог, щоб евакуювати працівників у сховища.

Зупинка та повторний запуск високотехнологічного промислового обладнання є складним процесом. Переведення техніки в безпечний режим, а потім його налаштування після відбою тривоги потребує значного часу та додаткових технологічних операцій, що впливає на швидкість друку документів.

Громадян просять із розумінням поставитися до ситуації. Незважаючи на обстріли та складні умови, трудовий колектив комбінату працює в максимальному режимі, щоб забезпечити безперервність виробництва та якнайшвидше видати готові паспорти.

Де перевірити статус документа

У повідомленні поліграфкомбінату сказано, що застереження про можливі затримки в оформленні паспортів у період дії воєнного стану є офіційним.

Дізнатися, на якому етапі перебуває ваш документ, можна самостійно через спеціальний сервіс "Перевірка стану оформлення документів" на офіційному сайті ДМС.