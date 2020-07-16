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Забруднення біля танкера в Одесі: концентрація нафтопродуктів перевищена у 5 разів

Одеса, Четвер 16 липня 2020 20:48
Забруднення біля танкера в Одесі: концентрація нафтопродуктів перевищена у 5 разів
Фото: танкер Delfi (скрін з відео GRUBO digital production)
Автор: Игорь Литвиненко

Витік нафтопродуктів стався через сильний вітер

Державна екологічна інспекція підтвердила забруднення моря поблизу затонулого танкера Delfi в Одесі. Концентрація нафтопродуктів у морі перевищена в п'ять разів.

Про це у Facebook повідомив голова Госэконспеции Андрій Мальованый.

За його словами, попередньою причиною витоку нафтопродуктів з танкера стали потужні пориви вітру, які послабили бонове кріплення.

"Вчора працівники Держекоінспекції, взявши проби у воді поблизу затонулого судна, виявили вміст нафтопродуктів на рівні 0,25 мг/дм3 при нормі 0,05 мг/дм3. Також на момент огляду інспектори зафіксували на поверхні води плівку сріблястого кольору, яка візуально нагадує нафтопродукти і має характерний запах", - написав Мальованый.

Він зазначив, що загальна площа забруднення склала 70 квадратних метрів.

"Щоб забруднення не поширювалося далі в море, інспектори обробили поверхню моря 100 літрами сорбенту, а також закріпили і зафіксували бонове огорожу", - додав Мальованый.

Нагадаємо, 15 липня із затонулого танкера відбулася чергова витік пального.

16 липня рятувальники знову зафіксували витік нафтопродуктів з танкера Delfi.

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