Загрузка рейсов Ryanair по маршруту Киев-Берлин превышает 90%, - Рябикин

Фото: самолет Ryanair (PxHere)

На рейсы Ryanair по данному маршруту выкупают более 90% билетов

Загрузка рейса Киев-Берлин европейского лоукостера Ryanair из аэропорта "Борисполь" превышает 90%. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

По его словам, рейсы Киев-Берлин, которые стартовали в сентябре раньше других маршрутов Ryanair, загружены выше 90%. В то же время информацией о загруженности новых рейсов он не располагает.

"Статистики о продаже билетов на другие рейсы не знаю. Знаю, что у них много билетов выкуплено наперед. Это связано с их маркетинговой компанией", - добавил Рябикин.

Напомним, 29 октября Ryanair запустил три новых рейса из "Борисполя". В частности, ирландский лоукостер начал осуществлять перелеты в Гданьск, Краков и Стокгольм.

Кроме того, на прошлой неделе Ryanair начал летать из Львова в пять городов Европы: Дюссельдорф (Германия), Мемминген (Германия) и Варшава (Польша), Краков (Польша) и Лондон (Великобритания).

Отметим, Ryanair ввел ограничения на бесплатный провоз ручного багажа. Нововведения предусматривают, что пассажиры, которые не оплатили услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.