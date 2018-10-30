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Ryanair начал летать из Львова

Новости » Транспорт    30.10.2018 - 10:21
Фото: Ryanair (facebook.com/ryanair)
Фото: Ryanair (facebook.com/ryanair)

Первый рейс из Львова ирландский лоукостер совершил в Краков

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair  начал полеты из Львова. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

По данным аэропорта, самолет авиакомпании вылетел в польский Краков.

Ryanair начал летать из Львова

На этой неделе Ryanair  начнет летать из Львова в пять городов Европы: Дюссельдорф (Германия), Мемминген (Германия) и Варшаву (Польша), Краков (Польша) и Лондон (Великобритания).

Первый рейс прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый.

"Сегодня впервые со Львова полетел самолет компании Ryanair в Краков. Завтра стартуют рейсы в Дюссельдорф, Мемминген и Варшавы, а 2 ноября - в Лондон", - написал он на своей странице в Facebook и обнародовал расписание.

Рейсы из Львова:

Львов - Варшава (Модлин): с 31 октября в понедельник, среду и воскресенье.

Львов - Дюссельдорф (Веце): с 31 октября в среду, пятницу и воскресенье.

Львов - Краков: с 30 октября по вторникам, четвергам и субботам.

Львов - Мемминген: с 31 октября в среду и воскресенье.

Львов - Лондон (Станстед): с 2 ноября по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Ryanair начал летать из Львова

Напомним, 3 сентября, в международном аэропорту "Борисполь" состоялся запуск первого рейса ирландского лоукост-перевозчика Ryanair по маршруту Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд,

Лоукостер Ryanair помимо рейса Киев-Берлин осенью запустит еще 11 направлений из "Международного аэропорта "Борисполь". Всего Ryanair планирует обеспечить 38 недельных рейсов из/в Киев и перевезти 635 тыс. пассажиров в год.

Отметим, авиакомпания Ryanair ввела ограничения на бесплатный провоз ручного багажа. Нововведения предусматривают, что пассажиры, которые не оплатили услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.

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