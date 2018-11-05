ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Завантаження рейсів Ryanair за маршрутом Київ-Берлін перевищує 90%, - Рябікін

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 09:14
Фото: літак Ryanair (PxHere)
Фото: літак Ryanair (PxHere)

На рейси Ryanair по даному маршруту викуповують понад 90% квитків

Завантаження рейсу Київ-Берлін європейського лоукостера Ryanair з аеропорту "Бориспіль" перевищує 90%. Про це в інтерв'ю РБК-Украина розповів генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

За його словами, рейси Київ-Берлін, які стартували у вересні раніше інших маршрутів Ryanair, завантажені вище 90%. В той же час інформацію про завантаженість нових рейсів він не має.

"Статистики про продаж квитків на інші рейси не знаю. Знаю, що у них багато квитків викуплено наперед. Це пов'язано з їх маркетинговою компанією", - додав Рябікін.

Нагадаємо, 29 жовтня Ryanair запустив три нових рейси з "Борисполя". Зокрема, ірландський лоукостер почав здійснювати перельоти до Гданська, Кракова і Стокгольма.

Крім того, минулого тижня Ryanair розпочав літати зі Львова до п'ятьої міст Європи: Дюссельдорф (Німеччина), Меммінген (Німеччина) та Варшава (Польща), Краків (Польща) і Лондон (Великобританія).

Зазначимо, Ryanair ввів обмеження на безкоштовний провіз ручного багажу. Нововведення передбачають, що пасажири, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, зможуть перевозити безкоштовно лише один невеликий предмет ручної поклажі.

 

З аеропортів України стартували 22 нові рейси Суд Нідерландів не дозволив Ryanair закрити базу в Ейндховені
Новини України RyanairБориспольлоукост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся