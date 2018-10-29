Ryanair запускает три новых рейса из Борисполя

Фото: самолет Ryanair (Виталий Носач, РБК-Украина)

Авиакомпания начнет перелеты по трем новым маршрутам из Киева - в Гданьск, Краков и Столкгольм

Ирландский лоукостер Ryanair сегодня, 29 октября, начнет перелеты по трем новым маршрутам из Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Сообщается, что авиакомпания начнет перелеты по трем новым маршрутам из Киева - в Гданьск, Краков (Польша) и столицу Швеции Столкгольм (Скавста).

Перелет Киев-Гданьск запланирован на 21:25. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам с вылетом из Киева в указанное время, вылет из Гданьска - в 18:00 по местному времени.

В 21:40 стартует рейс в аэропорт Стокгольм-Скавста. Он будет выполняться с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам в одно и то же время. Из столицы Швеции вылеты, согласно расписанию, будут осуществляться в 17:45.

В Краков лоукостер будет летать из Борисполя трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Киева в 22:25, из Кракова - в 19:10.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair помимо рейса Киев-Берлин осенью запустит еще 11 направлений из "Международного аэропорта "Борисполь". Всего Ryanair планирует обеспечить 38 недельных рейсов из/в Киев и перевезти 635 тыс. пассажиров в год.