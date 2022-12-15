Про загрозу з Білорусі, ймовірність наступу та хід мобілізації: головне з брифінгу Генштабу

Причини масових ударів

"Кремль усвідомлює, що у короткостроковій перспективі досягти перемоги у війні неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та наших партнерів", - заявив Громов.

За його словами, з метою примушення України до переговорів та створення стратегічної паузи для відновлення і накопичення своїх сил ворог не послаблює психологічного та економічного тиску, зокрема, шляхом завдання масових ракетних ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури України.

Контрнаступи ЗСУ змінили плани Кремля

"З огляду на успіхи наших військ на Харківському та Херсонському напрямках воєнно-політичне керівництво РФ було вимушено внести відповідні зміни в свої оперативні плани щодо захоплення України. В найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецької та Луганською областями", - зазначив Громов.

Техніка та особовий склад окупанта

"Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та техніці Кремль нарощує показники власного виробництва техніки, в тому числі за рахунок зниження якості продукції, а також активує укладання договорів з іншими країнами про їх постачання", - повідомив він.

Також у Генштабі додали, що з метою пошуку додаткових джерел поновлення втрат в особовому складі в листопаді цього року російське керівництво ухвалило низку законодавчих актів, що суттєво розширюють перелік громадян, які можуть бути призвані на військову службу.

"Зокрема, дозволено призивати на військову службу по мобілізації засуджених громадян, що відбувають покарання, або мають не зняту, непогашену судимість. Під дію закону не підпадають лише громадяни, що були засуджені за певним переліком статей КК РФ, насамперед за державну зраду, шпіонаж, тероризм тощо. Натомість дозволено призивати осіб, що скоїли тяжкі злочини", - повідомив він.

Також в Генштабі зазначили, що Росія дозволила проходити військову службу особам, які мають подвійне громадянство.

"Зазначені зміни спрямовані до залучення на військову службу трудових мігрантів. На теперішній час на території РФ налічується близько 6 млн осіб, переважну кількість з яких складають вихідці з Узбекистану (майже 50%) і Таджикистану (30%), а також Киргизстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн. Із загальної кількості мігрантів близько 2,7 млн, а це майже 45% є чоловіками призовного віку", - розповів Громов.

Крім того, за даними Генштабу, на тимчасово окупованій території України в Луганській області триває чергова хвиля примусової мобілізації. Так, минулого тижня особовим складом так званої Росгвардії було проведено заходи з пошуку у населеному пункті Ровеньки осіб чоловічої статі для подальшого їх призову до лав "другого армійського корпусу". Під час проведення цього процесу всі виїзди та в'їзди в місто були заблоковані.

Білорусь

Як повідомив Громов, на території Білорусі з середини жовтня триває нарощення російської військової присутності. Зокрема, в рамках розгортання регіонального угруповування проходить підготовку та бойове злагодження російські підрозділи другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу. До проведення зазначених заходів, в якості інструкторів, залучаються військовослужбовці ЗС Білорусі.

"Таким чином Кремль використовує офіцерський склад та полігонну інфраструктуру Білорусі для відновлення боєздатності існуючих, а також підготовки новостворених підрозділів ЗС РФ. В той же час військові РФ, зокрема мобілізовані, висловлюють занепокоєння, що останнім часом офіцери перестали доводити до особового складу будь-яку інформацію щодо термінів їхнього навчання та перебування в білорусі, а також їх подальших дій", - зазначив він.

Крім того, за інформацією Генштабу, продовжується переміщення на територію Білорусі озброєння і військової техніки для комплектування підрозділів російських окупантів. Так, минулого тижня на полігони Обуз-Лісновський та Лосвідо переміщено по одному батальйонному комплекту танків, а цього тижня противник перекину на аеродром Мачулищі 3 літаки Міг-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

"Це насамперед свідчить про нарощування можливостей агресора наносити авіаційні удари по території України. Хочу наголосити, що на даний час на території білорусі відсутні необхідні компоненти повітряного угруповування, яке може забезпечити діяльність та авіаційну підтримку військ в ході проведення противником наступальної операції. Як приклад, у лютому поточного року, до початку агресії, на території Білорусі було розгорнуто авіаційне угруповування ЗС РФ у складі одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, 32 штурмовики,15 винищувачів та 77 вертольотів. З урахуванням інших наявних даних можна зазначити, що на даний час ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території білорусі залишається низькою", - повідомили у Генштабі.

Разом з тим, Громов вказав на певні нюанси у діях ворога. Зокрема, прикордонний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в'їзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межує з Київською та Чернігівською областями. А в прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі впровадження в країні воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони.

"В той же час, палата представників Білорусі схвалила законопроєкт про впровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України", - додав Громов.

Ймовірність наступу

У Генштабі не виключають, що противник буде намагатися захопити певні території України. Для цього йому потрібні ресурси. В першу чергу людські, це мобілізація, і ресурси матеріально-технічні - це те озброєння, яке у них є на базах і складах, а також те, яке вони намагаються закупити.

"Ми не виключаємо, що такий розвиток подій може бути. Буде мобілізація. Чому саме на початку року - тому що наприкінці цього року після проведення мобілізації противник проводив заходи призову на строкову службу. Після завершення цих заходів він внесе якісь зміни в плани і буде доукомплектовуватись, формувати нові військові частини. Що це буде, як це буде - певні думки в нас є", - пояснив він.

Мобілізація в Україні

Громов додав, що Україна проводить відповідні заходи для оборони.

"В нас масова мобілізація була на початку війни, в подальшому протягом всіх місяців відбиття російської агресії заходи мобілізації у нас проводяться, але проводяться планово. В нас не було такого, як у противника, який відмобілізував 300 тисяч. Ми доукомплектовуємо військові частини, формуємо нові військові частини. Ми робимо все за планом, сумбурності в діях керівництва країни, керівництва ЗСУ немає", - наголосив він.

Припинення вогню на Новий рік

Відповідаючи на питання щодо ймовірності тимчасового припинення вогню на Новий рік Громов наголосив - повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі.