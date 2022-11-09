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Загрози - актуальні. Стало відомо, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

Фото: Росія тримає у Чорному морі 8 бойових кораблів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олег Васьків

Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 8 кораблів. Серед них немає носіїв "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначили, що ворожі судна укриваються вздовж південного узбережжя Криму.

"Носії крилатих ракет - в пунктах базування. На бойовому чергуванні жодного не зафіксовано", - вказали в ОК "Південь".

Наші воїни підкреслили, що РФ продовжує застосовувати ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.

"Тимчасове зниження ворожої активності - не привід розслаблятися. Слід пам’ятати, що війна триває, ворог підступний, а загрози - актуальні. Не наражайте себе на небезпеку, будьте завжди напоготові оперативно відреагувати на сигнал повітряної тривоги", - додали військові.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили 4 танки та потужно вдарили по системах ППО росіян.

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Черное мореВійна Росії проти України