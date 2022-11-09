Угрозы - актуальны. Стало известно, сколько кораблей держит Россия в Черном море

Украинские военные отметили, что вражеские суда укрываются вдоль южного побережья Крыма.

"Носители крылатых ракет - в пунктах базирования. На боевом дежурстве ни одного не зафиксировано", - указали в ОК "Юг".

Наши воины подчеркнули, что РФ продолжает применять ракеты разных систем, ударные дроны и другие средства огневого поражения по объектам критической инфраструктуры и прилегающим к линии фронта территориальным громадам.

"Временное снижение вражеской активности - не повод расслабляться. Следует помнить, что война продолжается, враг коварен, а угрозы - актуальны. Не подвергайте себя опасности, будьте всегда готовы оперативно отреагировать на сигнал воздушной тревоги", - добавили военные.