UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загрожують біженцям. Посол України закликав Німеччину не приймати ухилянтів з РФ

Фото: Олексій Макєєв закликав Німеччину не приймати ухилянтів з РФ (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Антон Малиновський

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Німеччину переглянути своє рішення щодо надання притулку російським ухилянтам.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю Макеєва Bild am Sonntag.

Він зазначив, що вважає російських ухилянтів людьми, які ні про що не шкодують і просто не хочуть воювати.

"Мене дуже дратує, що майже ніхто з росіян не покинув свою країну, коли почалася війна. Про масові демонстрації я теж нічого не чув. Я вважаю, що від мобілізації тікають молоді люди, які ні про що не шкодують, але все ж хочуть уникнути служби в армії. У підсумку вони роз'їжджають кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", - поділився посол.

Макеєв додав, що такі росіяни становлять небезпеку не тільки для Німеччини, але і для українських біженців.

"Ці росіяни становлять загрозу безпеці не тільки для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок із дітьми, яким зрештою доведеться сидіти з цими чоловіками в притулках для біженців. Це було б неправильно з боку Німеччини - приймати російських дезертирів", - підкреслив він.

Раніше Олексій Макеєв закликав німецьку владу збільшити обсяг військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив посла України у Німеччині Андрія Мельника. Вже 23 вересня було призначено нового посла, яким і став Олексій Макеєв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України