Треба більше. Новий посол України в Німеччині закликав Берлін збільшити військову допомогу

Україні потрібно значно більше зброї. Потрібно спільно працювати над тим, щоб зробити нашу Європу безпечною.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була спрямована в Україну, щоб ми могли захистити себе в цій варварській війні. Я повинен бути відвертим. Нам потрібно більше. Нам потрібно значно більше. І я працюватиму над тим, щоб ми, європейці, українці та німці, зробили нашу Європу безпечною", – сказав посол.

Сьогодні, 17 жовтня, роботу розпочав новий посол України в Німеччині Олексій Макєєв. Сьогодні ж він опублікував свій перший відеозвернення на новій посаді.