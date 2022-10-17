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Треба більше. Новий посол України в Німеччині закликав Берлін збільшити військову допомогу

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Берлін, Понеділок 17 жовтня 2022 19:18
Треба більше. Новий посол України в Німеччині закликав Берлін збільшити військову допомогу Фото: посол України в Німеччині Олексій Макєєв (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Константин Широкун

Україні потрібно значно більше зброї. Потрібно спільно працювати над тим, щоб зробити нашу Європу безпечною.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була спрямована в Україну, щоб ми могли захистити себе в цій варварській війні. Я повинен бути відвертим. Нам потрібно більше. Нам потрібно значно більше. І я працюватиму над тим, щоб ми, європейці, українці та німці, зробили нашу Європу безпечною", – сказав посол.

Сьогодні, 17 жовтня, роботу розпочав новий посол України в Німеччині Олексій Макєєв. Сьогодні ж він опублікував свій перший відеозвернення на новій посаді.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив посла України у Німеччині Андрія Мельника. Вже 23 вересня було призначено нового посла, ним став Олексій Макєєв.

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