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Загрожують біженцям. Посол України закликав Німеччину не приймати ухилянтів з РФ

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Німеччина, Неділя 30 жовтня 2022 20:27
Загрожують біженцям. Посол України закликав Німеччину не приймати ухилянтів з РФ Фото: Олексій Макєєв закликав Німеччину не приймати ухилянтів з РФ (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Антон Малиновський

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Німеччину переглянути своє рішення щодо надання притулку російським ухилянтам.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю Макеєва Bild am Sonntag.

Він зазначив, що вважає російських ухилянтів людьми, які ні про що не шкодують і просто не хочуть воювати.

"Мене дуже дратує, що майже ніхто з росіян не покинув свою країну, коли почалася війна. Про масові демонстрації я теж нічого не чув. Я вважаю, що від мобілізації тікають молоді люди, які ні про що не шкодують, але все ж хочуть уникнути служби в армії. У підсумку вони роз'їжджають кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", - поділився посол.

Макеєв додав, що такі росіяни становлять небезпеку не тільки для Німеччини, але і для українських біженців.

"Ці росіяни становлять загрозу безпеці не тільки для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок із дітьми, яким зрештою доведеться сидіти з цими чоловіками в притулках для біженців. Це було б неправильно з боку Німеччини - приймати російських дезертирів", - підкреслив він.

Раніше Олексій Макеєв закликав німецьку владу збільшити обсяг військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив посла України у Німеччині Андрія Мельника. Вже 23 вересня було призначено нового посла, яким і став Олексій Макеєв.

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