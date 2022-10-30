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Угрожают беженцам. Посол Украины призвал Германию не принимать уклонистов из РФ

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Германия, Воскресенье 30 октября 2022 20:27
Угрожают беженцам. Посол Украины призвал Германию не принимать уклонистов из РФ Фото: Алексей Макеев призвал Германию не принимать уклонистов из РФ (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Антон Малиновский

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Германию пересмотреть свое решение о предоставлении убежища российским уклонистам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Макеева Bild am Sonntag .

Он отметил, что считает российских уклонистов людьми, которые ни о чем не жалеют и просто не хотят воевать.

"Меня очень раздражает, что почти никто из россиян не покинул свою страну, когда началась война. О массовых демонстрациях я тоже ничего не слышал. Я считаю, что от мобилизации убегают молодые люди, которые ни о чем не жалеют, но все же хотят избежать службы в армии. В итоге они разъезжают кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", - поделился посол.

Макеев добавил, что такие россияне представляют опасность не только для Германии, но и для украинских беженцев.

"Эти россияне представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым в конце концов придется сидеть с этими мужчинами в приютах для беженцев. Это было бы неправильно со стороны Германии - принимать российских дезертиров", - подчеркнул он.

Ранее Алексей Макеев призвал немецкие власти увеличить объем военной помощи Украине.

Напомним, что 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника . Уже 23 сентября был назначен новый посол, которым и стал Алексей Макеев.

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