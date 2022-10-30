Угрожают беженцам. Посол Украины призвал Германию не принимать уклонистов из РФ

Он отметил, что считает российских уклонистов людьми, которые ни о чем не жалеют и просто не хотят воевать.

"Меня очень раздражает, что почти никто из россиян не покинул свою страну, когда началась война. О массовых демонстрациях я тоже ничего не слышал. Я считаю, что от мобилизации убегают молодые люди, которые ни о чем не жалеют, но все же хотят избежать службы в армии. В итоге они разъезжают кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", - поделился посол.

Макеев добавил, что такие россияне представляют опасность не только для Германии, но и для украинских беженцев.

"Эти россияне представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым в конце концов придется сидеть с этими мужчинами в приютах для беженцев. Это было бы неправильно со стороны Германии - принимать российских дезертиров", - подчеркнул он.