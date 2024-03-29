Загрожували торговим судам. Війська США знищили кілька ударних дронів хуситів

Атаки хуситів у Червоному морі

Єменські повстанці-хусіти є союзниками Ірану і контролюють більшу частину півночі та заходу країни. У листопаді минулого року вони розпочали кампанію атак безпілотників та ракет на судноплавство у Червоному морі. Таким чином, повстанці намагаються тиснути на Ізраїль для припинення війни з ХАМАС у Секторі Газа.

З 12 січня США та Великобританія за підтримки інших країн ЄС регулярно завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Проте терористи продовжують атакувати комерційні судна.

Днями хусити пообіцяли Китаю та Росії не обстрілювати їхні кораблі, що плавають через Червоне море та Аденську затоку.

Раніше, 19 березня, бойовики атакували протикорабельними ракетами паливний танкер MADO у Червоному морі. Судно не зазнало суттєвих пошкоджень. Після цього, 24 березня, хусити атакували танкер із сирою нафтою під прапором Панами. Після влучення невідомого боєприпасу судно спалахнуло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.