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Угрожали торговым судам. Войска США уничтожили несколько ударных дронов хуситов

Пятница 29 марта 2024 06:38
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Угрожали торговым судам. Войска США уничтожили несколько ударных дронов хуситов Фото: США уничтожили несколько ударных дронов хуситов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американские военные заявили об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Центральном командовании США заявили, что дроны представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

Отмечается, что ударные беспилотники были нацелены на торговые суда и военный корабль США. По данным американских военных, ни корабли ВМС США, ни торговые суда после уничтожения дронов не пострадали.

Атаки хуситов в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы являются союзниками Ирана и контролируют большую часть севера и запада страны. В ноябре прошлого года они начали кампанию атак беспилотников и ракет на судоходство в Красном море. Таким образом, повстанцы пытаются давить на Израиль для прекращения войны с ХАМАСом в Секторе Газа.

С 12 января США и Великобритания при поддержке других стран ЕС регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Однако террористы продолжают атаковать коммерческие суда.

На днях хуситы пообещали Китаю и России не обстреливать их корабли, плавающие через Красное море и Аденский залив.

Ранее, 19 марта, боевики атаковали противокорабельными ракетами топливный танкер MADO в Красном море. Судно не получило существенных повреждений. После этого, 24 марта, хуситы атаковали танкер с сырой нефтью под флагом Панамы. После попадания неизвестного боеприпаса судно вспыхнуло.

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