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Загрожує штраф. Поліція нагадала водіям про небезпеку користування гаджетами під час руху

Фото: водіям нагадали про небезпеку користування гаджетами під час руху (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Використання телефону за кермом - це, перш за все, небезпека для водія та інших учасників дорожнього руху, оскільки неуважність на дорозі може призвести до автопригод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.

"Не відволікайтеся на гаджети під час руху", - наголосили правоохоронці.

В поліції також зазначили, що в Україні дозволяється користуватися засобами зв’язку за допомогою спеціальної гарнітури, що дає змогу не відволікатися від керування автомобілем.

"Нагадуємо, що за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 122 (Користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук) КУпАП. За таке порушення передбачено штраф на суму - 510 гривень", - додали правоохоронці.

 

Штрафи за порушення правил дорожнього руху

Штрафи, які накладають на водіїв-порушників - це не просто покарання, це свого роду плата за безпеку.

Про найпопулярніші штрафи для українських водіїв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми повідомляли, що про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це все ж таки зробити.

Раніше РБК-Україна розповідало, як працюють камери фіксації порушень в Україні.

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