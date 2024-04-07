Грозит штраф. Полиция напомнила водителям об опасности пользования гаджетами при движении

Штрафы за нарушение ПДД

Штрафы, налагаемые на водителей-нарушителей - это не просто наказание, это своего рода плата за безопасность.

О самых популярных штрафах для украинских водителей - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы сообщали, что о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это все-таки сделать.

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