Грозит штраф. Полиция напомнила водителям об опасности пользования гаджетами при движении

Использование телефона за рулем - это, прежде всего, опасность для водителя и других участников дорожного движения, поскольку невнимательность на дороге может привести к авариям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.
"Не отвлекайтесь на гаджеты во время движения", - отметили правоохранители.
В полиции также отметили, что в Украине разрешается пользоваться средствами связи с помощью специальной гарнитуры, что позволяет не отвлекаться от управления автомобилем.
"Напоминаем, что за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 122 (Пользование во время движения транспортного средства средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук) КУоАП. За такое нарушение предусмотрен штраф на сумму - 510 гривен", - добавили правоохранители.
Штрафы, налагаемые на водителей-нарушителей - это не просто наказание, это своего рода плата за безопасность.
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