Штрафи за порушення ПДР: як правильно оскаржити і чи варто це робити

Сплачувати штраф – справа малоприємна, і цього тим більше не хочеться робити, якщо ваша провина, так би мовити, під сумнівом. Але питання це багатопланове, і про нього варто поговорити в деталях.

Про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це все ж таки зробити, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Гама адміністративних покарань за порушення Правил дорожнього руху в Україні різнобарвна – як у грошовому виразі, так і в організаційному. Відповідно окремо доведеться розглядати алгоритм оскарження штрафу і взагалі доцільність даної процедури.

Перевищення швидкості

Найпоширеніший вигляд порушень (і відповідно покарань) ПДР в Україні – перевищення швидкості, ”оформлене” камерами фіксації правопорушень. З одного боку, цими пристроями “прикрашена” вся територія країни, а з іншого, саме в цьому сегменті держава встановила водіям-порушникам суттєву пільгу.

Отже, якщо водій отримав постанову про накладення на нього штрафу за перевищення (поштовим листом, повідомленням в кабінеті на сайті Головного сервісного центру МВС чи в додатку "Дія"), він має 10 діб на оплату штрафу, причому ставка буде пільгова – знижка 50 % (ст.300-1 КУпАП). Протягом цих же 10 днів водій може оскаржити цю постанову у вищому органі поліції (у вищої посадової особи) або у суді. (Нагадаємо, що повний штраф складає 340 – 1700 – 3400 грн в залежності від цифри перевищення і наслідків.)

Якщо штраф не сплачено, через 10 днів справу передають до виконавчої служби, яка заарештує рахунки і майно порушника і намагатиметься протягом 30 днів стягнути з нього вже не менше 1050 грн – разом з так званими виконавчими витратами.

Тепер щодо оскарження. Як показує досвід практикуючих адвокатів, оскаржувати постанову в поліції особливого сенсу немає – результат найчастіше буває нульовим. При цьому повторити спробу в суді вже не вийде. Плюс “поліцейського” варіанту – він безкоштовний.

А в суді крім витрат часу на походи власне до суду і консультації, оскарження вимагатиме грошей. Судовий збір за звернення до суду першої інстанції з позовом про скасування постанови – 537 грн. Коли рішення першої інстанції вас не задовільнить, в апеляції судовий збір становитиме ще 805 грн. Якщо і тут невдача, касаційна скарга коштуватиме заявнику ще 1074 грн. І звісно, це без гарантії, що вас звільнять від покарання.

Проте, у випадку задоволення позову витрачені гроші повертаються водієві. Але порівняти всі ці ризики і витрати у більшості випадків треба з стартовим штрафом в 170 грн, який, нагадаємо, треба сплатити у перші 10 діб.

Штрафи від поліцейських

Якщо вище ми говорили про оскарження штрафів, накладених внаслідок так званої автоматичної фіксації порушень, то з постановами від реальних патрульних картина трохи інша. Головна відмінність у тому, що тут вже може йтися про порушення, за які передбачено штрафи у тисячі і десятки тисяч гривень.

Суттєвий момент – при фіксації порушень поліцейським штраф потрібно сплатити протягом 15 діб (ст.307 КУпАП). І жодних знижок вже не передбачається. Як і в першому випадку, сплачувати штраф не треба доти, поки не буде рішення суду чи відповіді з відділку поліції, куди ви поскаржилися. В позові відповідачем треба вказувати не особисто співробітника, який вас оштрафував (хоча його дані теж потрібні), а орган Нацполіції, в якому він служить.

Орган, який розглядав скаргу водія, виносить рішення, де оскаржувана постанова про штраф визнається протиправною. Важливий момент: отримання вами цього рішення. Вважається, що воно має бути відправленим позовнику поштою чи “засобами електронного зв’язку”. Цей момент варто уточнити завчасно, адже не в усіх держустановах добре налагоджена робота з паперовою поштою.

Якщо постанову про штраф скасували

Якщо позитивне рішення щодо оскарження штрафу прийнято судом, його копія має бути відправлена до поліції, щоб та внесла ануляцію постанови до своїх баз. Цей момент теж варто перевірити, щоб не вийшло, що скасування постанови “не дійшло” до поліцейських баз і щоб вам не “увімкнулися” подальші каральні санкції.

До речі, якщо все гаразд, скасоване порушення не буде вам зараховуватись до так званих “заходів повторності”. Маються на увазі порушення, покарання за які при повторному скоєнні стає жорсткішим.

Якщо коротко

Сперечатися з державою – дуже непроста справа, навіть якщо насправді ви беззастережно праві. Тому отримавши штраф, облиште емоції і дійте раціонально: часто-густо для гаманця і для нервів буде дешевше заплатити ці гроші і забути про них. Тим більше, що для прийняття попереднього рішення сьогодні не обов’язково прямувати до адвокатської контори, а достатньо отримати консультацію (платну чи безоплатну) онлайн чи за телефоном. І хай ваші кревні гривні будуть заплачені “ні за що”, спишіть цю суму з сімейного бюджету, скажімо, як витрати на безпеку руху. Ну а якщо порушення, у якому вас звинувачують, карається вагомою сумою, то щоб не програти, краще заручитись підтримкою професійного юриста.