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Загрожує міжнародним польотам. На сході РФ почалося сильне виверження вулкана

Фото: на сході РФ почалося сильне виверження вулкана (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

На Камчатці в РФ сталося виверження вулкана Шивелуч, внаслідок чого в небо піднявся стовп попелу на висоту понад 10 кілометрів, який становить підвищену загрозу для міжнародних польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що велика хмара попелу дрейфує на захід на висоті до 15 кілометрів. Місцева влада незабаром після виверження закрила школи і наказала жителям прилеглих сіл залишатися вдома. У зв'язку з поганою видимістю та сильними опадами попелу перекрито понад 250 км доріг, всі рейсові автобуси в районі виверження скасовано.

Шивелуч, один із найбільших та найактивніших вулканів Камчатки, за останні 10 тисяч років пережив близько 60 значних вивержень, останнє з яких сталося у 2007 році.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі, який також називають вулканом Судного дня.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що нещодавно на острові Сіау Індонезії сталося виверження вулкана Карангетанг.

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