Угрожает международным полетам. На востоке РФ началось сильное извержение вулкана

На Камчатке в РФ произошло извержение вулкана Шивелуч, в результате чего в небо поднялся столб пепла на высоту более 10 километров, который представляет повышенную угрозу для международных полетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что большое облако пепла дрейфует на запад на высоте до 15 километров. Местные власти вскоре после извержения закрыли школы и приказали жителям близлежащих сел оставаться дома. В связи с плохой видимостью и сильными осадками пепла перекрыто более 250 км дорог, все рейсовые автобусы в районе извержения отменены.
Шивелуч, один из крупнейших и наиболее активных вулканов Камчатки, за последние 10 тысяч лет пережил около 60 значительных извержений, последнее из которых произошло в 2007 году.
Ранее сообщалось, что в Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи, который также называют "вулканом Судного дня".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на острове Сиау Индонезии произошло извержение вулкана Карангетанг.
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