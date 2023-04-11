Угрожает международным полетам. На востоке РФ началось сильное извержение вулкана

На Камчатке в РФ произошло извержение вулкана Шивелуч, в результате чего в небо поднялся столб пепла на высоту более 10 километров, который представляет повышенную угрозу для международных полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что большое облако пепла дрейфует на запад на высоте до 15 километров. Местные власти вскоре после извержения закрыли школы и приказали жителям близлежащих сел оставаться дома. В связи с плохой видимостью и сильными осадками пепла перекрыто более 250 км дорог, все рейсовые автобусы в районе извержения отменены.

Шивелуч, один из крупнейших и наиболее активных вулканов Камчатки, за последние 10 тысяч лет пережил около 60 значительных извержений, последнее из которых произошло в 2007 году.