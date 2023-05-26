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Загрожує довічне. В Україні судитимуть 9 бойовиків, які проводили "зачистки" в окупації

Фото: в Україні судитимуть 9 бойовиків, які проводили "зачистки" в окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні судитимуть 9 бойовиків "ЛДНР", які проводили "зачистки" на тимчасово окупованих територіях. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Бойовиків взяли в полон під час боєзіткнень в районах Авдіївки, Мар’їнки та Лисичанська у квітні й травні поточного року.

"За даними слідства, фігуранти брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони України. Крім того, вони входили до складу російських каральних загонів, які проводили "зачистки" тимчасово окупованих населених пунктів в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях", - додає СБУ.

Під час "зачистки" окупанти вишукували українських військових й учасників руху опору серед місцевих жителів.

"Як встановили слідчі, ворожими поплічниками є мешканці тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, які до початку повномасштабного вторгнення вступили до лав терористів "ЛДНР", - пише пресслужба.

Напередодні повномасштабного вторгнення ворога їх перевели до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС Росії. Там їх призначили на "посади" снайперів, гранатометників, стрілків та помічників кулеметників.

"Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення", - відзначає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала російського інформатора, який шпигував за позиціями Сил оборони в Миколаївської області.

Тим часом зрадник, який "зливав" позиції захисників Маріуполя, наступні десять років проведе за ґратами.

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