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"Зливав" позиції захисників Маріуполя. Суд виніс вирок черговому колаборанту

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Четвер 25 травня 2023 16:29
"Зливав" позиції захисників Маріуполя. Суд виніс вирок черговому колаборанту Фото: "Зливав" позиції захисників Маріуполя. Суд виніс вирок черговому колаборанту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок зраднику, який "зливав" позиції захисників Маріуполя. Наступні десять років він проведе за ґратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зловмисником виявився колаборант з Полтавської області. Зрадник у спілкуванні зі своїми знайомими з Маріуполя "в темну" збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення.

"Отримані відомості передавав через Facebook так званій "уповноваженій з прав людини "ДНР", яка входить до складу окупаційної адміністрації у захопленій частині Донецької області", - пише пресслужба.

Фейкова "обмудсменка" переправляла розвідувальні дані командуванню російських військ на східному фронті.

Зрадника було затримано ще в березні минулого року під час контрдиверсійних заходів на території Полтавської області.

Суд визнав злочинця винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 258-3 - сприяння діяльності терористичної організації;
  • ч. 1 ст. 436-1 - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримало диверсанта, який планував підірвати залізничну колію під Авдіївкою Донецької області, щоб порушити логістику наших воїнів.

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