Угрожает пожизненное. В Украине будут судить 9 боевиков, проводивших "зачистки" в оккупации

Боевиков взяли в плен во время боестолкновений в районах Авдеевки, Марьинки и Лисичанска в апреле и мае текущего года.

"По данным следствия, фигуранты принимали активное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины. Кроме того, они входили в состав российских карательных отрядов, которые проводили "зачистки" временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях", - добавляет СБУ.

Во время "зачистки" оккупанты выискивали украинских военных и участников движения сопротивления среди местных жителей.

"Как установили следователи, вражескими приспешниками являются жители временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, которые до начала полномасштабного вторжения вступили в ряды террористов "ЛДНР", - пишет пресс-служба.

Накануне полномасштабного вторжения врага их перевели в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС России. Там их назначили на "должности" снайперов, гранатометчиков, стрелков и помощников пулеметчиков.

"Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение", - отмечает СБУ.