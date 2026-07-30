Загрожує довічне: киянин, що вбив ножем лікарку ВЛК, отримав підозру

Вбивця лікарки ВЛК може отримати довічне

Подільська окружна прокуратура міста Києва оголосила киянину про підозру в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

За вчинений злочин чоловіку загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.



Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3. ст. 367 КК, встановлюється яким чином чоловік пройшов у приміщення ВЛК з ножем.

Вбивство на ВЛК

Нагадаємо, 29 липня чоловіка, який перебуває у розшуку у зв’язку з непроходженням ВЛК, доставили до позаштатної постійної військово-лікарської комісії № 1 Подільського районного у м. Києві ТЦК та СП. Він повинен був пройти медичний огляд.

Однією з останніх його мала оглянути 55-річна лікар-хірург.

Зі слів підозрюваного, він хотів, щоб його оглянули ретельно, скаржився на зубний біль та просив відпустити на кілька днів.

Після того, як чоловік зрозумів, що його визнають придатним до служби, підозрюваний завдав лікарці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки.

Ніж чоловік мав з собою у сумці. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці.