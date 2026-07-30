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Угрожает пожизненное: киевлянин, убивший ножом врача ВЛК, получил подозрение

18:25 30.07.2026 Чт
2 мин
Убийство произошло во время медосмотра
aimg Елена Бджола
Фото: обвиняемый в суде (Getty Images)

31-летнему киевлянину cообщено о подозрении. Избирается мера пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Убийца врача ВЛК может получить пожизненное

Подольская окружная прокуратура города Киева объявила киевлянину о подозрении в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им служебного долга (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

За совершенное преступление мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3. ст. 367 УК, устанавливается каким образом мужчина прошел в помещение ВЛК с ножом.

Убийство на ВЛК

Напомним, 29 июля мужчину, находящегося в розыске в связи с непрохождением ВЛК, доставили в внештатную постоянную военно-врачебную комиссию № 1 Подольского районного в г. Киеве ТЦК и СП. Он должен был пройти медицинское освидетельствование.

Одной из последних его должна была осмотреть 55-летняя врач-хирург.

По словам подозреваемого, он хотел, чтобы его тщательно осмотрели, жаловался на зубную боль и просил отпустить на несколько дней.

После того, как мужчина понял, что его признают годным к службе, подозреваемый нанес врачу около 17 хаотических ударов ножом в грудь, шею и руки.

Нож мужчина имел с собой в сумке. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

В Виннице мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК во время доставки в ТЦК и СП. Пострадавшему военному оказана медицинская помощь.

СБУ и Нацполиция продолжают расследование резонансного дела о нападении на ТЦК во Львове 8 июля. Среди задержанных есть военные.

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