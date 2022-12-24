Угроза вторжения с территории Беларуси низкая, - Буданов
На сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью начальника ГУР МО Кирилла Буданова The New York Times.
Буданов отметил, что полностью исключать возможность такого наступления нельзя, но сейчас нет данных, подтверждающих вероятность угрозы. По его словам, российские войска в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники.
Однако россияне не оставляют попыток сделать видимость подготовки к атаке. Так, они использовали советский метод: сажали солдат в поезда и направляли их к границе с Украиной, возвращая их потом обратно на позиции. Такие маневры Буданов называет "каруселями".
Напомним, что обучение российской армии и ВС Беларуси продлено еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графику проведения учений на белорусских полигонах.
А в Офисе президента заявляли, что российские пропагандисты всеми силами пытаются вбросить в украинское пространство новый тезис о предстоящем наступлении из Беларуси. Это делается намеренно, чтобы "воздействовать на нервы", прислушиваться к таким сплетням не стоит.
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