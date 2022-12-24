Угроза вторжения с территории Беларуси низкая, - Буданов

Буданов отметил, что полностью исключать возможность такого наступления нельзя, но сейчас нет данных, подтверждающих вероятность угрозы. По его словам, российские войска в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники.

Однако россияне не оставляют попыток сделать видимость подготовки к атаке. Так, они использовали советский метод: сажали солдат в поезда и направляли их к границе с Украиной, возвращая их потом обратно на позиции. Такие маневры Буданов называет "каруселями".