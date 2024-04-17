Загроза війни в Європі не неминуча, але й не неможлива, - глава Єврокомісії

На думку фон дер Ляєн, Європа перебуває в центрі світу, де "нова ліга авторитарних держав" становить загрозу для демократичних країн. До так званої "нової ліги" глава Єврокомісії зарахувала Росію, Іран та Північну Корею.

Вона наголосила, що настав час для європейського пробудження в питаннях оборони та безпеки.

"На карту поставлено дуже багато - наша свобода та наше процвітання залежать від нашої безпеки, і ми повинні привести наші дії у відповідність до цього мінливого середовища безпеки.", - зауважила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії закликала держави Європи бути готовими до будь-яких загроз.

"Загроза війни, можливо, не є неминучою, але вона не є неможливою. Ми повинні бути готові, починаючи з нагальної потреби у відновленні, поповненні та трансформації збройних сил країн-членів", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона підкреслила важливість НАТО для безпеки Європи, додавши, що європейський суверенітет "ніколи не буде забезпечуватись коштом наших партнерів і друзів".