Угроза войны в Европе не неизбежна, но и не невозможна, - глава Еврокомиссии

По мнению фон дер Ляйен, Европа находится в центре мира, где "новая лига авторитарных государств" представляет угрозу для демократических стран. К так называемой "новой лиге" глава Еврокомиссии причислила Россию, Иран и Северную Корею.

Она подчеркнула, что настало время для европейского пробуждения в вопросах обороны и безопасности.

"На карту поставлено очень много - наша свобода и наше процветание зависят от нашей безопасности, и мы должны привести наши действия в соответствие с этой изменчивой среды безопасности.", - отметила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии призвала государства Европы быть готовыми к любым угрозам.

"Угроза войны, возможно, не является неизбежной, но она не является невозможной. Мы должны быть готовы, начиная с насущной потребности в восстановлении, пополнении и трансформации вооруженных сил стран-членов", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время она подчеркнула важность НАТО для безопасности Европы, добавив, что европейский суверенитет "никогда не будет обеспечиваться за счет наших партнеров и друзей".