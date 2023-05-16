Загроза висока. Військові вказали на особливість корабельного угрупування РФ у морі

Угруповання російських кораблів в Чорному і Азовському морях протягом ночі зменшилось, хоча ворог водночас збільшив кількість ракетоносіїв. Рівень загрози наразі військові оцінюють як досить високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, орієнтуйтесь на достовірні джерела інформації", - попереджають в ОК "Південь".

При цьому, як зазначають військові, рівень ракетної загрози залишається досить високим.

"Корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях ворог протягом ночі зменшив до 9 одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були і "Кинджали". Усі ворожі цілі було знищено. Зокрема, Росія здійснила масовану атаку на столицю, випустивши максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Над Миколаївською областю сили ППО збили чотири "Калібри".

Зазначимо, склад Чорноморського флоту РФ 2023 року поповниться трьома малими ракетними катерами серії "Каракурт". Кожен із них може нести 8 крилатих ракет "Калібр".

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