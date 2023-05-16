Угроза высокая. Военные указали на особенность корабельной группировки РФ в море

Группировка российских кораблей в Черном и Азовском морях в течение ночи уменьшилась, хотя враг одновременно увеличил количество ракетоносителей. Уровень угрозы сейчас военные оценивают как достаточно высокий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

"Корабельная группировка в Черном и Азовском морях враг в течение ночи уменьшил до 9 единиц, в то же время нарастив количество ракетоносителей", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают военные, уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, ориентируйтесь на достоверные источники информации", – предупреждают в ОК "Юг".