Угроза высокая. Военные указали на особенность корабельной группировки РФ в море

Группировка российских кораблей в Черном и Азовском морях в течение ночи уменьшилась, хотя враг одновременно увеличил количество ракетоносителей. Уровень угрозы сейчас военные оценивают как достаточно высокий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
"Корабельная группировка в Черном и Азовском морях враг в течение ночи уменьшил до 9 единиц, в то же время нарастив количество ракетоносителей", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечают военные, уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким.
"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, ориентируйтесь на достоверные источники информации", – предупреждают в ОК "Юг".
Как сообщалось, российские войска этой ночью атаковали Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были и "Кинжалы". Все вражеские цели были уничтожены. В частности, Россия совершила массированную атаку на столицу, выпустив максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. Над Николаевской областью силы ПВО сбили четыре "Калибра".
Отметим, состав Черноморского флота РФ в 2023 году пополнится тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт". Каждый них может нести 8 крылатых ракет "Калибр".
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