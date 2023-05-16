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Над Миколаївською областю вночі збили чотири ракети "Калібр"

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Миколаївська область, Вівторок 16 травня 2023 08:27
Над Миколаївською областю вночі збили чотири ракети "Калібр" Фото: над Миколаївською областю вночі збили чотири ракети "Калібр" (5 ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сили ППО цієї ночі збили над Миколаївською областю російські крилаті ракети "Калібр". Мова йде про чотири одиниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні вночі, з 15-го на 16-те травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська здійснили масовану атаку на Київ, випустивши максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.

Місто атакували одночасно із застосуванням дронів, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Більшість повітряних цілей знищено. Найбільше від ворожої атаки постраждав Солом'янський район. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що, попередньо, є троє потерпілих.

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