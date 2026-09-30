Загроза від ШІ позаду? Трамп підписав угоду з керівниками техногігантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Угоду представили після зустрічі Трампа з представниками технологічної галузі у Білому домі 29 вересня.

Документ передбачає добровільні зобов'язання компаній щодо посилення контролю за розвитком і роботою систем штучного інтелекту. Зокрема, компанії мають співпрацювати з незалежними аудиторами або оцінювачами, які перевірятимуть, чи преку ШІ.

Окремо компанії зобов'язуються посилити внутрішні механізми контролю за своїми системами. Йдеться, зокрема, про заходи, які мають запобігати несанкціонованому доступу ШІ до технічних систем або виконанню ним дій, не передбачених розробниками.

Угоду підписали Трамп, керівники та представники таких компаній, як OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia та xAI. Серед учасників зустрічі були Джефф Безос, Марк Цукерберг, Деріо Амодеї, Сундар Пічаї, Дженсен Хуанг та інші представники технологічної галузі.

Трамп назвав документ своєрідною «Конституцією» для сфери штучного інтелекту та заявив, що він є формою захисту. Водночас американський президент охарактеризував домовленості як «морально обов’язкові».

"Це майже як Конституція, у певному сенсі. Найвпливовіші люди у світі підписали її, і я підписав її як президент. І це справді форма захисту", – сказав Трамп журналістам.

Американська адміністрація також розглядає можливість створення спеціального комітету приблизно з десяти осіб, який стежитиме за безпекою розвитку ШІ. Трамп заявив, що такий орган міг би здійснювати нагляд за всією сферою.

Угода з'явилася на тлі зростання занепокоєння щодо ризиків, пов'язаних із розвитком потужних систем штучного інтелекту. Водночас Трамп продовжує виступати за швидке розширення інфраструктури для ШІ, зокрема будівництво нових дата-центрів у США.

За даними опитування Reuters/Ipsos, проведеного 17–20 вересня, 73% респондентів заявили, що стурбовані недостатніми заходами технологічних компаній для запобігання серйозній шкоді від штучного інтелекту. Ще 55% опитаних вважають, що розвиток ШІ варто сповільнити.