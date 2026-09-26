Білл Гейтс попередив про загибель людства від ШІ

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс попередив, що штучний інтелект може призвести до катастрофічних подій з великою кількістю жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами мільярдера, ШІ вже має достатню силу, щоб за певних обставин спровокувати загибель до мільярда людей.

В інтерв'ю одній із програм Гейтс зазначив, що особливо небезпечним є поєднання сучасних ШІ-інструментів з людьми, які мають намір використати технологію на шкоду.

"Ніколи ще не було настільки потужної зброї, як поєднання людей зі злими намірами та новітніх інструментів ШІ", – заявив він.

При цьому бізнесмен визнав, що повністю знищити людство за допомогою ШІ було б важко. Однак, на його думку, технологія вже досить потужна, щоб спровокувати події, що призведуть до загибелі величезної кількості людей.

Гейтс закликав регулювати ШІ

На тлі цих ризиків Гейтс виступив за введення законодавчих обмежень та державного контролю за розвитком штучного інтелекту.

Він вважає, що Вашингтону необхідно ухвалити обов'язкові правила безпеки для ШІ. За словами Гейтса, розраховувати виключно на саморегулювання технологічних компаній не можна.

Раніше Гейтс також попереджав, що стрімкий розвиток ІІ призведе до масштабних змін на ринку праці. У серпневому есе він писав, що технологія здатна замінити людську працю відразу в кількох сферах, включаючи юриспруденцію, медицину, програмування, обслуговування клієнтів та виробництво.

Крім того, Гейтс попереджав про ризик того, що в міру розвитку Ш люди можуть втратити контроль за все більш самостійними системами.

Нові заяви мільярдера пролунали на тлі дискусії у технологічній галузі про можливі екзистенційні ризики ШІ.

Як відомо, в останні тижні представники компаній-розробників та дослідники також закликали до більш обережного підходу та посилення контролю за розвитком технології.