"США випереджають Китай": Трамп виступив проти уповільнення розвитку ШІ

Президент США Дональд Трамп, зважаючи на все, відкинув заклики провідних фахівців у галузі штучного інтелекту уповільнити розробку моделей ШІ. Він вважає, що жодних ризиків від удосконалення ШІ немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

"Ми випереджаємо Китай в області ШІ, ми найтехнологічніше розвинена країна у світі, і, відверто кажучи, я хочу, щоб так залишалося і надалі. Хто переможе в гонці за ШІ, той переможе", - заявив Трамп.

Також він назвав попередження лідерів в індустрії ШІ "негативними силами".

"Я думаю, що багато негативних сил піднімають це питання, хоча їм не слід було б його порушувати. Вони порушують питання, які не відбудуться", - заявив президент США журналістам.

Що передувало

WP зазначає, що Трамп значною мірою побудував свою економічну політику на прискоренні розвитку ШІ, оскільки бум у цій технології призводить до історичних максимумів на фондовому ринку.

Однак такий пасивний підхід зазнав нової критики після того, як три найвідоміші лідери індустрії ШІ - гендиректор Anthropic Даріо Амодей, гендиректор OpenAI Сем Альтман і засновник xAI Ілон Маск - підтримали ідею уповільнення темпів розвитку можливостей моделей ШІ.

Причиною стало зростання стурбованості з приводу потенційних небезпек технологічного прогресу, які він таїть на найвищих рівнях галузі ШІ.

Єдино виявилося після відставки дослідника з компанії Anthropic, який у вівторок попередив, що фірма та її конкуренти безвідповідально розробляють моделі штучного інтелекту. Заява у свою чергу викликала громадську дискусію щодо ризиків цієї технології.

При цьому реакція Трамп знову твердо поставила його на бік тих, хто є прихильниками стрімкого розвитку ШІ. Але як сказано в WP, навіть республіканці та деякі їхні союзники в технологічній індустрії стурбовані відсутністю Трампа занепокоєння з приводу потенційних небезпек, пов'язаних зі штучним інтелектом.