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Загроза від КНДР може кардинально змінитись внаслідок співпраці з Росією, - Білий дім

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Характер загрози безпеці, що походить від Північної Кореї, може радикально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.

Про це заявив старший директор Білого дому з контролю за озброєннями Пранай Вадді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, необхідно звернути пильну увагу не тільки на допомогу Росії з боку Північної Кореї, яка володіє ядерною зброєю, насамперед у вигляді ракетних систем, а й на те, "що може відбуватися і в іншому напрямку".

"Те, що ми спостерігаємо між Росією і Північною Кореєю, - це безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері. І я кажу безпрецедентний абсолютно свідомо - ми ніколи не бачили такого раніше. Я думаю, що характер Північної Кореї як загрози в регіоні може радикально змінитися в найближче десятиліття внаслідок цієї співпраці", - заявив він. 

За його словами, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з Південною Кореєю, щоб їхнє спільне "розширене стримування" було якомога надійнішим перед обличчям загрози, що еволюціонує, з боку КНДР.

КНДР передала РФ ракети

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. У прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.

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