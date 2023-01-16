Загроза ударів по Україні з території Білорусі зростає: у Генштабі назвали причину

Росія посилила присутність своєї авіації у Білорусі під приводом військових навчань. Через це загроза ударів по Україні з території РБ зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

"Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі", - зазначають у Генштабі.

Українське військове командування нагадало, що сьогодні, 16 січня, на території Білорусі розпочалися спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил Білорусі та Росії. У тренуваннях беруть участь бойові літаки обох країн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Білорусі до 1 квітня 2023 року продовжили заборону на польоти над південною частиною країни для цивільної авіації. Тому загроза завдання ударів по Україні звідти зберігається.

Також ми писали, що, за словами заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова, Росія перекидає авіацію до Білорусі, тому загроза завдання ударів звідти зростає.

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