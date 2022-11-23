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Загроза ракетного обстрілу. В Київській області закликали не ігнорувати тривогу

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Середа 23 листопада 2022 13:40
Загроза ракетного обстрілу. В Київській області закликали не ігнорувати тривогу Фото: в Київській області закликали не ігнорувати тривогу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Наразі існує загроза ракетного обстрілу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Київська область! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного обстрілу області", - пише Кулаба.

Голова ОВА закликав містян перебувати в укриттях або ж безпечних місцях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі по усій Україні оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

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